Giorgio Clementoni e Fulvio Giovanetti, ex stelle della Vis, tornano in campo con un progetto innovativo: l'Accademia dello Sport. Un'iniziativa che mira a rivoluzionare il calcio giovanile, formando nuovi talenti e rinvigorendo le comunità locali. “Vogliamo dare a questi ragazzi le stesse opportunità che abbiamo avuto noi”, dichiarano. In un'epoca in cui il calcio giovanile è sempre più sotto i riflettori, questa è un'occasione imperdibile per gli aspir

Attenti a quei due. Giorgio Clementoni e Fulvio Giovanetti, ex colonne della Vis degli anni ’80 e protagonisti di annate importanti, scendono di nuovo in campo per un progetto che si rivolge alle società e alle città. Nasce infatti grazie a loro l’Associazione sportiva dilettantistica "Accademia dello Sport": "Con la prossima stagione – spiegano i due ex biancorossi – avremo anche il settore giovanile con tutte le annate". Un progetto a cui si può già aderire (www.accademiadellosport.com, [email protected] 329 26 36 860). La prima occasione per conoscere da vicino questa nuova realtà sarà il "Football Summer Camp", in programma dal 16 al 20 giugno al Centro Sportivo di Santa Veneranda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli calciatori della Vis Giovanetti e Clementoni in campo. Fulvio e Giorgio, attenti a quei due. Il calcio giovanile è "Accademia»

