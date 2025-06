Gli astronauti su Marte avranno un problema Parmitano | “Il loro scheletro avrà 90 anni”

La corsa verso Marte è un sogno che si avvicina, ma gli esperti mettono in guardia: gli astronauti potrebbero tornare con il corpo di un novantenne! L'assenza di gravità e le radiazioni spaziali minacciano la nostra salute. Mentre Elon Musk punta al 2030, è fondamentale affrontare queste sfide per garantire un viaggio non solo possibile, ma sicuro. La conquista dello spazio non è solo un'avventura, è una questione di vita e salute.

Elon Musk promette di portarci su Marte entro il 2030, ma scienziati e astronauti avvertono: l’ambiente ostile del pianeta rosso potrebbe mettere in pericolo la salute umana, dai muscoli alle ossa, fino ai reni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Marte? Gli astronauti ci arriverebbero con lo scheletro di un novantenne. In sei mesi le ossa subirebbero un depauperamento del 25%”: parla Luca Parmitano - Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, lancia un campanello d'allarme: "Andare su Marte non è ancora possibile.

