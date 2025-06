Gli 007 di Kiev | Colpiti i piloni del ponte in Crimea con esplosivi sott' acqua | Missione ucraina negli Usa per parlare di negoziati

Kiev non si ferma: dopo l’abbattimento di droni strategici russi, ora colpisce i piloni del ponte in Crimea con una missione audace e silenziosa. L’operazione subacquea segna un nuovo capitolo nel conflitto, mentre Zelensky vola negli USA per esplorare negoziati di pace. Intanto, il Cremlino frena le aspettative su un incontro tra le potenze. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici. Cos'altro ci riserver

Nuova operazione di Kiev dopo l'attacco con droni che ha distrutti una ventina di aerei strategici russi. Il Cremlino: «È improbabile un incontro tra Trump, Zelensky e Putin» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli 007 di Kiev: «Colpiti i piloni del ponte in Crimea con esplosivi sott'acqua» | Missione ucraina negli Usa per parlare di negoziati

Scopri altri approfondimenti

Ucraina, Russia: “Colpiti obiettivi militari in risposta a Kiev” - Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano, con le forze armate russe che attaccano obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini su “infrastrutture pacifiche”.

Segui queste discussioni su X

UCRAINA | Kiev: "Il ponte di Crimea colpito con un primo ordigno subacqueo". L'Sbu, che ha diffuso le immagini, parla di gravi danni ai pilastri e nessuna vittima #ANSA Tweet live su X

#NEWS - Gli 007 di #Kiev: 'Colpito di nuovo il ponte di #Crimea con esplosivi sott'acqua' Secondo #SBU , l'operazione è durata diversi mesi. Inizialmente, gli agenti hanno minato i pilastri e oggi, senza vittime civili, alle 04:44 è stato attivato il primo ordigno esp Tweet live su X

La dimensione escalatoria dell’attacco compiuto da Kiev sta nel fatto che gli ucraini hanno colpito una componente del deterrente nucleare strategico russo (i bombardieri, appunto), e lo hanno fatto, come nella maggior parte degli attacchi ucraini in territorio ru Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

007 ucraini: colpiti piloni ponte Crimea

Da rainews.it: I Servizi segreti ucraini annunciano di aver colpito per la terza volta il ponte di Crimea, danneggiando gravemente i supporti sotterranei dei piloni nella parte inferiore. Lo riferisce lo stesso Sbu, ...

007 ucraini: “Colpito il ponte di Crimea, esplosivo nei piloni sott’acqua”. È il terzo attacco all’infrastruttura

Segnala ilfattoquotidiano.it: Il traffico sul Ponte di Crimea, che collega il territorio russo alla penisola, è stato temporaneamente sospeso. Lo annuncia il centro informazioni, citato dall’agenzia Ria Novosti, dopo che i servizi ...

Ucraina, 007 di Kiev fanno saltare i piloni del ponte di Crimea: l’esplosione

Segnala msn.com: I servizi di sicurezza ucraini hanno colpito per la terza volta dall'inizio della guerra il ponte di Crimea. Lo scrive Rbc-Ukraine citando l'ufficio stampa ...