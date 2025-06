Gli 007 di Kiev colpiscono il ponte di Crimea Mosca | Vendetta inevitabile

La tensione tra Ucraina e Russia si infiamma ulteriormente: dopo l'operazione "Tela di Ragno", gli 007 di Kiev colpiscono il ponte di Crimea, un simbolo strategico cruciale per Mosca. Questo attacco segna una fase decisiva nel conflitto, evidenziando l'agilitĂ dell'intelligence ucraina. La vendetta sembra inevitabile. Gli sviluppi sul campo di battaglia ci ricordano quanto la geopolitica possa cambiare in un istante. Rimanete con noi per aggiornamenti epocali!

Dopo l'operazione «Tela di Ragno», che ha inflitto un duro colpo alla flotta di bombardieri di Mosca colpendo in profonditĂ in territorio russo, l'intelligence di Kiev è riuscita ad assestare un secondo colpo nell'arco di pochi giorni. I servizi di sicurezza ucraini hanno infatti fatto sapere di aver colpito il ponte di Crimea nell'ambito di un'operazione che sarebbe stata progettata per «diversi mesi». Inizialmente alcuni agenti avrebbero minato i pilastri e poi la scorsa notte gli ordigni sarebbero stati fatti detonare. L'esplosione - viene spiegato - avrebbe danneggiato gravemente i supporti subacquei dei piloni al livello inferiore mentre non ci sarebbero civili coinvolti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli 007 di Kiev colpiscono il ponte di Crimea. Mosca: "Vendetta inevitabile"

