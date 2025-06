Gjader lo rimpatriano anche se è vulnerabile Parte l’esposto

La storia di Gjader riapre un dibattito cruciale sui diritti dei migranti vulnerabili. Deportato nonostante i suoi problemi psichiatrici, ha compiuto gesti estremi per manifestare il suo dolore. Questo episodio mette in luce come le politiche di immigrazione spesso ignorino la fragilità individuale, sollevando interrogativi sulla nostra umanità. La denuncia è solo l'inizio: siamo pronti a riflettere su come trattiamo chi cerca solo protezione?

Quando lo hanno deportato nel Cpr di Gjader aveva subito manifestato problemi psichiatrici. Dieci giorni più tardi, il 19 maggio scorso, ha ingoiato dei pezzi di vetro «in segno di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gjader, lo rimpatriano anche se è vulnerabile. Parte l’esposto

Su questo argomento da altre fonti

Albania, un altro vulnerabile lascia il centro di Gjader

Da ilmanifesto.it: Dove erano già state trasferite altre cinque persone dell’ultimo round di deportazioni: quattro minori accolti in una comunità a Potenza e un altro vulnerabile ... i magistrati da parte dell’esecutivo ...

Migranti in Albania, individuato un altro vulnerabile: tornerà in Italia

Come scrive msn.com: Tra i 44 migranti trasferiti dall'Italia in Albania, nel centro di Gjader, è stata individuata ... minorenni e un adulto perché giudicato vulnerabile. Sulle condizioni dei richiedenti asilo ...

Migrante rientra a Bari da Gjader, 'inidoneo a vita ristretta'

Da msn.com: L'uomo era arrivato a Gjader l'11 aprile, insieme ad altri 39 migranti partiti a bordo della nave Libra dal porto di Brindisi. Dallo scorso 28 marzo il centro di Gjader può 'ospitare' anche ...