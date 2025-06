Giuseppe Giofrè | Ho avuto sei fidanzate e un solo fidanzato Ricco? Guadagno bene mi sono permesso tante cose

Giuseppe Giofrè, ballerino di fama e ex giudice di Amici, rompe il silenzio sul suo coming out, rivelando un passato segnato da relazioni che non rispecchiavano il suo vero io. "Ho avuto sei fidanzate e un solo fidanzato", confessa, mentre il mondo dello spettacolo si apre sempre di più alla verità autentica. Un esempio potente in un’epoca in cui l’autenticità è il nuovo must. Scopri come la sua storia possa ispirare chi cerca la libertà di essere se

Giuseppe Giofrè, ballerino di fama internazionale ed ex giudice di amici, racconta il suo coming out avvenuto quando il successo lo aveva già travolto. Prima di quella presa di coscienza, una vita vissuta nel tentativo dei non deludere le aspettative altrui: “Ho avuto sei fidanzate”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

AMA, Jennifer Lopez bacia Giuseppe Giofrè, Ballerino Italiano Star da Amici! - Jennifer Lopez ha infiammato gli American Music Awards con un medley mozzafiato, sorprendendo il pubblico anche con un bacio appassionato al ballerino italiano Giuseppe Giofrè, star del talent show Amici.

Giuseppe Giofrè: “Ho avuto sei ragazze e un ragazzo, ora sono single. Ballo con Taylor Swift e JLo, ma il mio sogno è…” “I bulli che da piccolo mi sfottevano perché gay ora mi sorridono, non sono riusciti a fermarmi”, ha raccontato l’ex giudice di #Amici Tweet live su X

| Giuseppe Giofrè, vecchio ballerino di Taylor Swift durante la "reputation" era, ha pubblicato sulle storie delle foto delle vecchie esibizioni di lui e Taylor agli #AMAs, e una storia con scritto "AMAs 2025". Tweet live su X