Giuntoli Juve il dirigente riparte subito dopo la separazione con i bianconeri | lo vuole quel top club Ultimissime

Dopo la separazione dalla Juventus, Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire verso nuove sfide. Un top club lo vuole già nel suo staff, a dimostrazione di quanto il suo talento sia ricercato nel panorama calcistico europeo. La domanda ora è: quale sarà il suo prossimo passo? La sua esperienza potrebbe trasformare radicalmente la strategia di un grande club, influenzando così l'intero mercato. Rimanete sintonizzati, il futuro è promettente!

Giuntoli Juve, il dirigente riparte subito dopo la separazione con i bianconeri: lo vuole quel top club. Le ultimissime dopo la risoluzione del contratto. Nelle scorse ore si è concretizzata la tanto chiacchierata separazione tra Cristiano Giuntoli e la Juventus, con le parti che hanno deciso di rescindere l'attuale accordo dopo due stagioni molto complicate. L'ex dirigente bianconero è però già pronto a ripartire e potrebbe farlo da un club di primissima fascia: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sulle sue tracce ci sarebbe infatti l' Atletico Madrid. Gli spagnoli si aggiungono agli interessi di club italiani e inglesi.

"La #Juventus e Cristiano #Giuntoli comunicano di aver raggiunto, di comune accordo, la risoluzione del contratto di prestazione sportiva. La decisione è stata maturata a seguito di una valutazione congiunta delle prospettive future e reciproche esigenze".

Il trauma che ha lasciato Giuntoli nel mondo Juve è talmente grande che finiranno per tenersi Tudor piuttosto che provare il Fabregas di turno perché ormai sono terrorizzati dal puntare su un giovane, quando il club in 120 anni di storia ha sempre puntato su t

