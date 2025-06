Giunta Salis | il Pd chiede di superare i vincoli sulla rappresentanza di genere

La giunta Salis si trova al centro di una spinosa richiesta: il PD di Genova chiede di superare i vincoli sulla rappresentanza di genere previsti dalla legge 56 del 2014. Mentre la norma mira a promuovere l’uguaglianza, potrebbe limitarne la presenza femminile nella giunta cittadina. La questione mette in discussione il delicato equilibrio tra tutela dei diritti e dinamiche politiche, aprendo un dibattito cruciale sulla reale parità di genere nelle istituzioni locali.

Il Partito Democratico di Genova chiede una deroga alla legge 56 del 2014 che impone, per i comuni sopra i 3.000 abitanti, la rappresentanza nelle giunte, di almeno il 40% di un genere. Una norma pensata per favorire la parità di genere, che a Genova rischia di limitare il numero di donne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giunta Salis: il Pd chiede di superare i vincoli sulla rappresentanza di genere

