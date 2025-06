Giulia Vecchio rompe il silenzio sul caso dell’imitazione di Monica Setta | “La libertà d’espressione va tutelata”

Giulia Vecchio rompe il silenzio sulla controversia con Monica Setta, dichiarando: "La libertà d'espressione va tutelata". In un'epoca in cui la satira è sempre più sotto osservazione, questo dibattito rispecchia un trend crescente: la difesa della creatività contro le limitazioni legali. La sua affermazione invita a riflettere su quanto sia fondamentale preservare il diritto di ridere e ironizzare. Un tema caldo in un panorama mediatico sempre più polarizzato!

Dopo la decisione di Monica Setta di agire per vie legali alla parodia che Giulia Vecchio ha fatto su di lei a GialappaShow, l'imitatrice ha espresso il suo pensiero sulla vicenda: "È essenziale poter fare satira e ironia". Le due si sono sentite mesi fa, "poi ognuna ha preso la propria strada". 🔗 Leggi su Fanpage.it

2/2 C'è un limite sottile, ma è importante fare parodia, ironia e satira perché questo riguarda le nostre radici più antiche, anche per illuminare uno spaccato e perché è un pretesto per parlare di qualcos'altro». Lo ha detto Giulia Vecchio agli #skyinclusiondays Tweet live su X

Metti un like per dare la tua preferenza! GIULIA VECCHIO è in nomination ai #TvTalkAwards nella Categoria PERSONAGGIO RIVELAZIONE ‘24-‘25. Scopri tutti i candidati sui social di #TvTalk! I vincitori li sveleremo il 31 maggio ore 15 su Rai3. Tweet live su X

