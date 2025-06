Giulia Lavatura uccise la figlia lanciandosi con lei dal nono piano | la sentenza che fa discutere

Una tragedia che ha sconvolto Ravenna, quella di Giulia Lavatura Truninger, che si è tolta la vita insieme alla sua piccola Wendy. La sentenza che assolve la donna per vizio totale di mente apre un dibattito acceso sulla salute mentale e sulla giustizia. Un episodio che ci invita a riflettere sulla complessità delle fragilità umane e sulle risposte del sistema giudiziario. La vicenda continua a far discutere, sollevando domande senza risposta.

È stata assolta per vizio totale di mente Giulia Lavatura Truninger, la donna di 41 anni che l'8 gennaio 2024 si è lanciata dal nono piano del suo palazzo a Ravenna stringendo tra le braccia la figlia di sei anni, Wendy, che è morta sul colpo. La decisione è arrivata dalla Corte d'Assise di Ravenna, che ha ritenuto l'imputata non imputabile, in quanto incapace di intendere e volere al momento del gesto. La sentenza segue l'esito della perizia psichiatrica, che ha riconosciuto un disturbo mentale tale da rendere la donna del tutto priva della capacità di comprendere e volere le proprie azioni.