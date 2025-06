Giuli a Capodimonte | Festa per Napoli restituita meraviglia

Oggi Napoli celebra un trionfo di bellezza: Capodimonte riapre le porte ai suoi giardini storici, un patrimonio di biodiversità e cultura. Questo evento non è solo una festa per la città, ma un segnale chiaro: la riscoperta delle meraviglie artistiche e naturali sta ridefinendo l'identità partenopea. La bellezza si fa comunità. Non perdere l'occasione di respirare la storia e l'arte di Napoli, oggi più viva che mai!

Tempo di lettura: < 1 minuto "Oggi è una giornata speciale per Napoli, anche se ogni giorno è speciale per Napoli in questo periodo. E' un giorno di festa perchè viene restituita alla cittadinanza questo meraviglioso paesaggio, questi meravigliosi giardini principeschi, questo bosco così ricco di biodiversità fin dal suo concepimento. E' anche la dimostrazione che il ministero della Cultura ha saputo spendere bene i suoi fondi del Pnrr per la rigenerazione del paesaggio e dei siti museali più importanti, in questo caso caso stiamo parlando di un sito meravigliosamente diretto da Eike Schmidt". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dellla riapertura del Giardino dei Principi, al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

