Giugno al via con il maltempo | su novarese e Vco in arrivo forti temporali e nubifragi

Giugno inizia con il maltempo su Novarese e VCO: forti temporali e nubifragi mettono a dura prova gli abitanti. Questo scenario, purtroppo, si inserisce nel contesto di un clima sempre più instabile che caratterizza le nostre estati. Gli esperti avvertono: prepariamoci a fluttuazioni climatiche sempre più intense. È curioso come la natura ci ricordi la sua forza proprio all’inizio di un mese che ci dovrebbe portare sole e calore. Rimanete sintonizzati!

Prosegue il maltempo su novarese e Vco, dove giugno è iniziato all'insegna di pioggia e temporali. E proprio i temporali torneranno anche nella giornata di oggi, mercoledì 4 giugno, con rischio di locali nubifragi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Giugno al via con il maltempo: su novarese e Vco in arrivo forti temporali e nubifragi

