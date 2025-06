Giugliano prime indiscrezioni sulla nuova giunta | chi potrebbe formare la squadra di governo

A Giugliano, l'attesa per la nuova giunta si fa palpabile! Con Diego D’Alterio pronto a guidare la città, il Partito Democratico sembra sul punto di dominare. Le prime indiscrezioni parlano di nomi forti come Marco Sepe, segno che un cambiamento è nell'aria. Questo scenario riflette un trend più ampio in Italia, dove i partiti cercano di riconnettersi con il territorio. Sarà il momento della svolta? Restate sintonizzati!

Nell’attesa della proclamazione del neo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, iniziano a circolare i primi rumors sulla giunta. La parte del leone dovrebbe farla il Partito Democratico che ha ottenuto un’ottima affermazione elettorale, oltre 7mila preferenze per 7 seggi. Dovrebbero entrare in giunta per i dem Marco Sepe, dirigente Pd, e la consigliera Ilaria Fasano. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, prime indiscrezioni sulla nuova giunta: chi potrebbe formare la squadra di governo

