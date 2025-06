Giudici eletti dai cittadini Messico al bivio tra democrazia diretta e fine dello Stato di diritto

Il Messico si prepara a un cambiamento epocale: il 11 giugno 2025 potrebbe segnare l'inizio di una nuova era con giudici eletti dai cittadini. Un esperimento audace che promette di avvicinare la giustizia al popolo, ma che solleva interrogativi sul futuro dello stato di diritto. Sarà un passo verso una democrazia più diretta o il rischio di una deriva populista? Scopriamo insieme come questa riforma potrebbe influenzare il panorama politico globale.

Un esperimento audace, un azzardo senza precedenti, un sogno di giustizia popolare che potrebbe trasformarsi in un incubo istituzionale. Il prossimo 11 giugno 2025, il Messico si appresta a riscrivere le regole del sistema giudiziario con una riforma che non ha eguali nella storia moderna: ogni giudice federale, dai nove membri della Corte Suprema agli 850 magistrati federali, fino alle migliaia di giudici dei tribunali locali, sarà eletto direttamente dai cittadini. Un secondo turno di elezioni, previsto per il 2027, completerà questa rivoluzione voluta con tenacia dal partito Morena, sotto la guida prima di Andrés Manuel López Obrador e ora della sua erede politica, Claudia Sheinbaum.

In Messico la Presidente di origine ashkenazita tedesco-lituana, Sheinbaum, getta le basi per il caos nel paese. Forse è voluto. Leggete con che percentuale sono stati eletti i giudici, praticamente sono stati votati dai politici attivi messicani. Odore di dittatura m Tweet live su X

Basta con i giudici che governano al posto degli eletti: la democrazia non può essere ostaggio di una casta che risponde solo a sé stessa. È ora di restituire il potere al popolo, in Italia come negli Usa. #dazi Tweet live su X

