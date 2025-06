Giubileo della famiglia la gioia dei volontari di Nonno Banter

Il Giubileo della Famiglia ha risposto all’appello di un mondo che riscopre l’importanza dei legami intergenerazionali. L’associazione ‘Nonno Banter 57 - Giochi di strada’ ha brillato a Roma, trasformando la terrazza del Pincio in un palcoscenico di gioia e divertimento con i suoi ‘Giochi di legno’. Un modo unico per insegnare ai più piccoli la bellezza delle tradizioni e il valore del gioco condiviso. La magia è nei momenti più semplici!

L’Associazione ‘Nonno Banter 57 - Giochi di strada’ di Meldola è stata protagonista la scorsa settimana al Giubileo della Famiglia a Roma. Presente sulla suggestiva terrazza del Pincio, l’associazione ha portato i suoi ‘Giochi di legno’, coinvolgendo e divertendo decine di bambini giunti nella Città Eterna insieme alle loro famiglie e ai movimenti giovanili. "Essere a Roma per far divertire i bambini durante il Giubileo è un sogno che si realizza", ha dichiarato con emozione Walter Turci, nonno, falegname e presidente dell’Associazione. A testimoniare la vicinanza della comunità di Meldola e l’importanza dell’evento, hanno fatto visita anche il sindaco Roberto Cavallucci e il parroco Don Enrico Casadio, che hanno portato il loro saluto e sostegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giubileo della famiglia, la gioia dei volontari di Nonno Banter

Giubileo delle Famiglie. Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari: “Costruire un’agenda comune con al centro la famiglia” - Il Giubileo delle Famiglie, promosso da Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, invita a costruire un’agenda condivisa centrata sulla famiglia come fondamentale risorsa di speranza, solidarietà e bene comune.

