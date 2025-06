Giro Next Gen 2025 si parte il 15 Team Hopplà fra i protagonisti

Il Giro Next Gen 2025 sta per partire il 15 maggio e promette di essere un grande palcoscenico per i talenti del ciclismo giovanile. Con otto tappe e oltre 1.000 km da percorrere, è l'occasione perfetta per scoprire le stelle di domani. Il team Hopplà, pronto a brillare, dimostra quanto il ciclismo stia investendo nei giovani: un trend fondamentale per il futuro dello sport! Non perdere l'emozione di questo viaggio su due ruote.

E’ stato presentato a Rho Fiera il Giro Next Gen 2025 (in passato si chiamava Giro d’Italia), organizzato da Rcs Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani e che si articolerà su un percorso di otto tappe, per un totale di 1.057 km, con 14.100 metri di dislivello. La corsa per Under 23 prenderà il via da Rho domenica 15 giugno, con una cronometro individuale, per terminare a Pinerolo in Piemonte il 22 giugno. Un percorso non certo facile, equilibrato, con una cronometro, due arrivi in salita e tappe anche per i velocisti. Saranno 33 le squadre presenti alla gara a tappe e tra queste il Team Hopplà la squadra fiorentina che continua con soddisfazione la stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro Next Gen 2025, si parte il 15. Team Hopplà fra i protagonisti

Scopri altri approfondimenti

Caso De Maria, il dolore del marito di Chamila: «Era un’ottima moglie e madre. Perché quell’omicida era ancora in giro?» - Il tragico caso di Chamila, un'ottima moglie e madre, solleva interrogativi inquietanti sulla giustizia italiana.

Segui queste discussioni su X

A special spotlight on the Giro Next Gen - a showcase of emerging talent and the future of cycling Riflettori puntati sul Giro Next Gen - la vetrina per i talenti emergenti e il futuro del ciclismo #GirodItalia | #GiroNextGen | @gironextgen Tweet live su X

Milan comes short as Tim Merlier triumphs next to the Coliseum. https://giroditalia.it/en/news/memories-from-rome-2024-merlier-outsprints-milan/… A un passo dal Colosseo, Milan secondo, Merlier sul gradino più alto del podio https://giroditalia.it/new Tweet live su X

Davvero una grande impresa! Bravo @SimonYatess ma anche @WoutvanAert ! P.S. Hey, Simon! Wait for you next #TDR in 2026! @AdamYates7 already win the GC here! #tdrnonstop Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro Next Gen 2025, si parte il 15. Team Hopplà fra i protagonisti

Da sport.quotidiano.net: E’ stato presentato a Rho Fiera il Giro Next Gen 2025 (in passato si chiamava Giro d’Italia), organizzato da Rcs Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il ...

OVADA SI PREPARA AD ACCOGLIERE IL GIRO NEXT GEN E ARRIVA... "ASPETTANDO IL GIRO"

Scrive tuttobiciweb.it: L’Amministrazione comunale di Ovada è lieta di annunciare che ospiterà la partenza della 6a Tappa del Giro GEN NEXT Under 23, competizione ciclistica che mette in mostra i più importanti giovani ...

Giro Next Gen, la festa del ciclismo under 23 passa da Ovada e Acqui

Si legge su ilpiccolo.net: Il Giro d'Italia Under 23 passerà dalle strade di Ovada e Acqui venerdì 20 luglio con una tappa favorevole ai velocisti ...