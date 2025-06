Giro di telefonate tra Papa Leone Putin e Trump che avverte | Il Cremlino risponderà all' attacco ucraino in Siberia

In un mondo sempre più instabile, le voci dei leader si intrecciano in telefonate segrete che potrebbero cambiare gli equilibri globali. Tra Papa Leone, Putin e Trump si svelano retroscena di una crisi che rischia di precipitare in un conflitto su vasta scala. La tensione sale: il Cremlino si prepara a rispondere agli attacchi ucraini in Siberia. Quali sono le vere intenzioni di queste potenti figure? E cosa ci aspetta nel futuro prossimo?

Cresce la tensione dopo i recenti attacchi ucraini contro obiettivi militari russi. In un lungo post pubblicato sul social "Truth", il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito di aver avuto una "buona conversazione, ma non una conversazione che porterà a una pace immediata" con il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Giro di telefonate tra Papa Leone, Putin e Trump che avverte: "Il Cremlino risponderà all'attacco ucraino in Siberia"

