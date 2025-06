giro di gran bretagna femminile 2025 elisa balsamo guida il gruppo delle azzurre

Domani prende il via il Tour of Britain femminile 2025, e Elisa Balsamo guida con determinazione il gruppo delle azzurre! Con oltre 420 chilometri da Dalby Forest a Glasgow, questa corsa promette emozioni e colpi di scena. In un contesto sportivo sempre più attento al ciclismo al femminile, gli occhi saranno puntati sulle straordinarie atlete, pronte a scrivere la storia. Chi avrà la meglio in questo avvincente duello?

Comincia domani il Tour of Britain femminile. Quattro tappe da Dalby Forest a Glasgow, quindi partenza in Inghilterra ed arrivo in Scozia, per oltre 420 chilometri. Una corsa a tappe imprevedibile visto il percorso, che non presenta grandissime asperità , ma tre delle quattro frazioni possono regalare sorprese e continui sconvolgimenti in classifica generale. La partenza ufficiale sarà dunque da Dalby Forest, con una prima tappa che avrà come traguardo finale quello di Redcar. Una frazione probabilmente adatta alle velociste, anche se soprattutto nella prima parte non mancano qualche strappo, che potrebbe essere il trampolino di lancio anche per una fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it