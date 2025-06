Giro del Delfinato 2025 Vingegaard | Il percorso migliore per preparare il Tour

Se sei appassionato di ciclismo e sogni di vivere da vicino l'emozione del Giro del Delfinato 2025, non puoi perderti questa anteprima: un percorso studiato per mettere alla prova anche i più preparati e avvicinarli al traguardo del Tour de France. Scopri come allenarti nel modo migliore, affrontare le tappe chiave e vivere l’epico riscaldamento per la grande corsa francese. Preparati a pedalare verso la vittoria!

Roma, 4 giugno 2025 - Mai come quest'anno il Giro del Delfinato 2025, in programma dall' 8 al 15 giugno, funge da succoso antipasto del Tour de France 2025, in calendario invece dal 5 al 27 luglio: nel parterre de rois è compreso anche Jonas Vingegaard, forse l'uomo più atteso nella prossima Grande Boucle che, come sempre, catalizzerà tutte le fortune della sua stagione. Le dichiarazioni di Vingegaard. Un punto di vista come sempre divisivo, specialmente nell'annoso dibattito che si allarga fino a Tadej Pogacar, invece molto più presente nel calendario di primavera: forse fin troppo, per chi come Alberto Contador teme che lo sloveno abbia speso troppo nella caccia alle Classiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Vingegaard: "Il percorso migliore per preparare il Tour"

