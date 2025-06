Giovedì i funerali del carabiniere di 29 anni morto a Biandrate

Giovedì, Altamura si fermerà per un ultimo saluto a Giuseppe Livrieri, il giovane carabiniere di 29 anni tragicamente scomparso. La sua morte riaccende i riflettori sul sacrificio quotidiano di chi si impegna per la sicurezza della comunità. In un momento in cui il tema della sicurezza è al centro del dibattito pubblico, la commemorazione di Giuseppe ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto e dell’apprezzamento per le forze dell'ordine. Un gesto che unisce un'intera

Saranno celebrati giovedì ad Altamura, il suo paese natale, i funerali del carabiniere di 29 anni morto a Biandrate la scorsa settimana. L'ultimo saluto a Giuseppe Livrieri si terrà alle 16, dopo che la salma, accompagnata dal padre, sarà portata in Puglia dall'ospedale Maggiore di Novara.

