Giovanni Storti invita a votare cinque sì al referendum | La natura insegna che l’evoluzione si scatena nella diversità

Giovanni Storti, con il suo inconfondibile stile diretto, lancia un appello cruciale: cinque sì per il referendum dell'8 e 9 giugno. In un periodo in cui la sostenibilità e i diritti dei lavoratori diventano imperativi sociali, il comico invita a tutelare la diversità, non solo nella natura ma anche nei diritti. Un voto consapevole può segnare la differenza: è tempo di far sentire la propria voce per un futuro più equo!

Dopo aver criticato il governo per l’intenzione di voler stravolgere la legge sulla caccia, liberalizzando l’attività venatoria, Giovanni Storti prende posizione anche sui referendum dell’8 e 9 giugno. Attraverso un videomessaggio, Storti ha invitato a votare cinque sì per un lavoro più tutelato e più sicuro e per un accesso più equilibrato alla cittadinanza italiana. “Perché – ha detto – la natura insegna che l’evoluzione si scatena nella cooperazione e nella diversità, non nell’esclusione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovanni Storti invita a votare cinque sì al referendum: “La natura insegna che l’evoluzione si scatena nella diversità”

