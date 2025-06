Giovani talento e sperimentazione | I fili dell’anima debutta al Municipale

Un'occasione unica per scoprire il talento emergente di Daniele Delogu, che con "I fili dell’anima" apre un nuovo orizzonte nella musica contemporanea. In un contatto tra emozioni e sperimentazione, l’opera debutta in prima assoluta al Teatro Municipale durante il Festival MusicMediale, celebrando la Festa Europea della Musica. Un evento imperdibile per gli appassionati di innovazione musicale e giovani promesse, che segna l’inizio di un viaggio affascinante nel cuore dell’arte sonora.

Debutta in prima assoluta, nell’ambito del Festival MusicMediale, la nuova opera contemporanea I fili dell’anima del giovane compositore Daniele Delogu, in programma il 21 giugno alle ore 20,30 al Teatro Municipale, nel giorno che celebra la Festa Europea della Musica. La commissione della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Giovani, talento e sperimentazione: I fili dell’anima debutta al Municipale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovani, inclusione e talento: torna il concorso dedicato a Mario Piantedosi - Sabato 31 maggio 2025, Pietrastornina ospiterà la cerimonia di premiazione della V edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi”.

Segui queste discussioni su X

Talento, parole e passione: premiati i giovani autori del concorso letterario “Cataldo Leone” https://coratolive.it/2025/05/30/talento-parole-e-passione-premiati-i-giovani-autori-del-concorso-letterario-cataldo-leone/… #corato Tweet live su X

Vieira: «Venturino? Dobbiamo dare fiducia a questi giovani di talento» https://pianetagenoa1893.net/primo-piano/vieira-venturino-dobbiamo-dare-fiducia-a-questi-giovani-di-talento/… via @pianetagenoa Tweet live su X

BRASILIANO litiga di NUOVO per strada