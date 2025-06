Giovani studenti scoprono l' autobus con il progetto di Autolinee Toscane

Un viaggio alla scoperta della mobilità sostenibile! Gli studenti delle classi 5A, 5B dell'Istituto Santa Caterina e 5A, 5B, 5C della primaria Damiano Chiesa di Pisa si sono messi in marcia con il progetto 'Va’ dove ti porta il bus' di Autolinee Toscane. Un’iniziativa che non solo promuove l’uso dei mezzi pubblici, ma educa anche i giovani a un futuro più green. Scopri come il bus può diventare il tuo nuovo alleato

Le classi 5A, 5B dell’Istituto Santa Caterina assieme alle classi 5A, 5B, 5C della primaria Damiano Chiesa, sono le partecipanti, per la città di Pisa, al progetto di Autolinee Toscane 'Va’ dove ti porta il bus', realizzato in collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale con il supporto della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Giovani studenti scoprono l'autobus con il progetto di Autolinee Toscane

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Scacchi, i giovani studenti delle Rodari impegnati nelle finali nazionali di Montesilvano - MONTESILVANO – La scuola Gianni Rodari, parte dell'Istituto comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona, festeggia un significativo traguardo: le squadre femminili e maschili di scacchi sono approdate alle fasi finali nazionali di un prestigioso torneo.

Segui queste discussioni su X

Oggi nella sede di Esperienza Europa - David Sassoli abbiamo ricordato Gaetano Martino, primo Presidente della @fleinaudi e protagonista indiscusso della Conferenza di Messina. Davanti ad una platea di giovani studenti abbiamo parlato del futuro dell’#U Tweet live su X

Domani mattina saremo nei locali di Esperienza Europa – David Sassoli per parlare insieme a giovani studenti del futuro dell’#UE. A 70 anni dal termine dei lavori della #ConferenzadiMessina, ricorderemo il protagonista di quella stagione politica, il primo Pre Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Massa, con ‘Va’ dove ti porta il bus’ gli studenti scoprono la città

Segnala msn.com: MASSA – Un viaggio in autobus può diventare un’esperienza educativa e coinvolgente. Lo hanno scoperto con entusiasmo gli alunni della classe 1B dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Marina ...

L’autobus non passa. Studenti costretti a trovare un passaggio

Si legge su lanazione.it: Gli studenti di Massa Carrara ... dove coinvolti si trovano i più giovani che, con lo zaino in spalla, sono rimasti ad aspettare quell’autobus mai arrivato. Sono le 7, alla fermata i giovani ...

Cina: si ribalta autobus studenti, 35 morti

Da unionesarda.it: Sull'autobus viaggiavano più di 50 studenti che tornavano a scuola dopo la settimana di vacanza per le feste della Repubblica cinese. Le giovani vittime sono state sbalzate fuori dall'autobus che ...