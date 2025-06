Giovani musicisti accolgono in musica l’inizio dell’estate con un concerto gratuito

...anche artisti locali pronti a brillare. Questo concerto gratuito non è solo un evento, ma un'opportunità per i giovani di farsi ascoltare e di costruire una community vibrante. In un'epoca in cui la musica unisce e crea connessioni, assistere a questa serata sarà come respirare l’energia dell’estate che avanza. Non perdere l’occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente!

Sabato 7 giugno, alle ore 19.00 all’Arena del Parco Bissuola di Mestre, una serata di musica tutta da condividere coronerà la conclusione del percorso laboratoriale “Hybrid Music Ensemble - Fare Musica Insieme”, invitando sul palco non soltanto i giovani partecipanti del laboratorio stesso, ma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Giovani musicisti accolgono in musica l’inizio dell’estate con un concerto gratuito

Altri articoli sullo stesso argomento

Torna a Sogliano al Rubicone il concorso internazionale per giovani musicisti 'Luigi Zanuccoli' - Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere la ventiduesima edizione del concorso internazionale per giovani musicisti "Luigi Zanuccoli".

Segui queste discussioni su X

Tornano dal 4 giugno le "Serate d'incanto sulle terrazze del Duomo", una rassegna di concerti al calar del sole tra le guglie del Duomo di Milano, protagonisti delle serate i giovani musicisti del Conservatorio. http://duomomilano.it/tornano-le-serate-dincanto-su Tweet live su X

1/6/25. #PoDeltaSWEEK2025 QUI IL PROGRAMMA DI STASERA 1 GIUGNO 17.00 - 19.00, al Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, Taglio di Po CONCERTO | AUDITORIUM CHAMBER ORCHESTRA (giovani musicisti). Dirige Maestro Danilo Lo Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Giovani musicisti accolgono in musica l’inizio dell’estate con un concerto gratuito

Segnala veneziatoday.it: Sabato 7 giugno, alle ore 19.00 all’Arena del Parco Bissuola di Mestre, una serata di musica tutta da condividere coronerà la conclusione del percorso laboratoriale “Hybrid Music Ensemble - Fare Music ...

Gli allievi dell’Andreoli in Spagna. Due concerti al festival europeo

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Hybrid Music Summer Sound”, a Mestre si conclude il percorso laboratoriale di “Fare Musica Insieme”

Secondo italpress.com: VENEZIA (ITALPRESS) – Sabato 7 giugno alle ore 19 all’Arena del Parco Bissuola di Mestre, una serata di musica tutta da condividere coronerà la conclusione del percorso laboratoriale “Hybrid Music Ens ...