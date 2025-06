Giovani in azione per la città | il quadrilatero di piazza Falcone e Borsellino rinasce grazie a Renovation Crew

I giovani stanno scrivendo una nuova storia per la loro città! Il quadrilatero di piazza Falcone e Borsellino si trasforma grazie all’impegno della Renovation Crew, un'associazione nata nel Liceo di via Nievo. Questo progetto di riqualificazione non è solo un intervento fisico, ma un atto di amore verso il territorio, dimostrando che la cittadinanza attiva è il futuro delle nostre comunità. Scopri come i ragazzi stanno cambiando il volto della loro città!

Un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il territorio arriva dal cuore del polo scolastico di via Nievo, dove è in corso un intervento di riqualificazione urbana promosso da Renovation Crew, l’associazione di promozione sociale nata all’interno del Liceo cittadino. Gli studenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Giovani in azione per la città: il quadrilatero di piazza Falcone e Borsellino rinasce grazie a Renovation Crew

