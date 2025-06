Giovani e finanza la giornata fuori schema dell’Interact Firenze

Il 4 giugno 2025, i giovani dell'Interact Firenze hanno dimostrato che l'interesse per la finanza sta travalicando le generazioni. Mentre il mondo cambia e nuove opportunità economiche si presentano, comprendere temi come fondi pensione e sicurezza delle carte è più importante che mai. La consulente Francesca Battaglini ha risposto con entusiasmo, segnalando un trend: i giovani vogliono essere protagonisti delle proprie scelte finanziarie. E tu, sei pronto a investire nel tuo futuro?

Firenze, 4 giugno 2025 – Appena pochi giorni fa i giovanissimi soci dell'Interact Firenze hanno riempito la sede di Banca Generali Private di domande insolite per la loro età: "Come funziona un fondo pensione? Cosa fare se la carta di credito viene clonata?" A rispondere la consulente finanziaria di Banca Generali Private Francesca Battaglini, invitata dal club proprio per affrontare i rudimenti della gestione del denaro. Subito dopo, il programma è passato dai conti correnti ai bicchieri: un sommelier ha condotto i giovani soci in una degustazione comparata di birre analcoliche, sottolineandone stili e differenze sensoriali.

