Giovani e cultura del rispetto Gino Cecchettin | Ogni luogo è adatto per fare sensibilizzazione

Un'onda di cambiamento sta attraversando le aule italiane! Oltre 500 giovani hanno riempito il cinema Apollo di Ferrara per un evento che va oltre il semplice intrattenimento. "Il rumore dell'arte contro la violenza" non è solo un titolo, ma un impegno concreto nella lotta alla violenza di genere. Questo è il momento ideale per riflettere su come ogni spazio possa diventare un palcoscenico per educare e promuovere una cultura del rispetto. La generazione futura è pronta a fare la differenza!

Oltre 500 studentesse e studenti hanno partecipato a una mattinata coinvolgente al cinema Apollo di Ferrara, interamente dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. L'evento 'Il rumore dell'arte contro la violenza: educare, creare.

