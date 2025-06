Giovani diritti e cultura della giustizia | premiati i protagonisti dell’ottava edizione di Legalità e Merito

In un’Italia che guarda al futuro con speranza, i giovani si sono presi il palco per parlare di diritti e giustizia. Attraverso musica, storie e immagini, protagonisti dell’ottava edizione di Legalità e Merito hanno sfidato stereotipi e combattuto ingiustizie, dimostrando che la voce dei più giovani può trasformare la società. Un momento di ispirazione che ricorda come il cambiamento possa partire da chi ha il coraggio di sognare e agire.

Roma, 4 giugno 2025 – Dare voce a chi spesso non ne ha, abbattere stereotipi, combattere la violenza e promuovere l’integrazione sociale: attraverso il linguaggio della musica, della narrazione e delle immagini, ragazze e ragazzi hanno affrontato temi urgenti quali la criminalità organizzata, la discriminazione di genere, le disuguaglianze sociali, la dignità del lavoro e i reati online. Questi sono stati i fili conduttori dell’VIII edizione del progetto “Legalità e Merito”, nato da un’idea dalla Professoressa Paola Severino e promosso dall’ Università Luiss Guido Carli, attraverso un Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Severino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovani, diritti e cultura della giustizia: premiati i protagonisti dell’ottava edizione di “Legalità e Merito”

