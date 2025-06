Giovani a Genova arrivano percorsi personalizzati per il benessere psicologico

A Genova, i giovani scoprono nuovi percorsi di benessere psicologico pensati su misura per loro. Un'iniziativa che coinvolge attivamente gli adolescenti, specialmente quelli in situazioni di maggiore fragilità, offrendo supporto attraverso attività di aggregazione e momenti di relax. In collaborazione con le famiglie e guidata da un’équipe dedicata, questa proposta mira a rafforzare la loro crescita emotiva e sociale, perché ogni giovane merita di sentirsi ascoltato e supportato nel suo percorso di vita.

Favorire la partecipazione attiva degli adolescenti, specialmente quelli in situazioni di maggiore fragilità, ad attività aggregative e di animazione del tempo libero, attraverso l'attivazione di percorsi di supporto personalizzati, in alleanza con le famiglie e condotti da un'équipe.

