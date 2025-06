Giovane morto dopo essere stato fermato con il taser | tre persone indagate per la rissa

Ricevi le notizie della tragedia che scuote la nostra comunità: Riccardo Zappone, giovane di 30 anni, muore dopo essere stato fermato con il taser in Questura, mentre tre persone sono indagate per la rissa scoppiata poco prima. Un caso che solleva domande cruciali sulla gestione della sicurezza e i rischi legati all'uso della forza. Una vicenda che ci invita a riflettere sulle responsabilità e sulla giustizia, perché nessuno dovrebbe perdere la vita in circostanze così drammatiche.

Ci sarebbero tre indagati per i fatti che hanno portato alla morte di Riccardo Zappone, il 30enne deceduto dopo il malore avuto in questura martedì 3 giugno e morto in ospedale. Era stato fermato con il taser poche ore prima. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. Ricevi le notizie de. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Giovane morto dopo essere stato fermato con il taser: tre persone indagate per la rissa

