Giornata mondiale dell' Ambiente | l' ONU chiede azioni urgenti contro l' inquinamento da plastica

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'ONU lancia un appello urgente contro l'inquinamento da plastica, una vera emergenza che minaccia la nostra salute e il futuro del pianeta. Questo problema non è solo ambientale: tocca anche la nostra sicurezza alimentare e le risorse idriche. Ogni settimana, milioni di tonnellate di plastiche avvelenano la terra e gli oceani. È tempo di agire, perché ogni piccolo gesto conta!

L'inquinamento da plastica sta soffocando il nostro pianeta, danneggiando gli ecosistemi, il benessere e il clima. I rifiuti di plastica ostruiscono i fiumi, inquinano gli oceani e mettono in pericolo la fauna selvatica. E, scomponendosi in parti sempre più piccole, si infiltrano in ogni angolo della Terra: dalla cima dell'Everest alle profondità dell'oceano; dal cervello umano al latte materno. Eppure c'è un movimento per un cambiamento urgente. Lo afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente. "Stiamo assistendo a un crescente impegno pubblico - rileva - Passi verso la riutilizzabilità e una maggiore responsabilità . 🔗 Leggi su Quotidiano.net