Giornata Mondiale dell' Ambiente il report WWF su plastiche e rischi

In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il WWF lancia un allarme: la plastica non è solo un problema per gli ecosistemi, ma minaccia anche la nostra salute. Il report "Oltre la plastica" svela il lato oscuro dell'inquinamento, invitandoci a riflettere sull'impatto di questo materiale nella nostra vita quotidiana. Un'occasione imperdibile per ripensare le nostre abitudini e contribuire a un futuro sostenibile. La scelta è nelle nostre mani!

Roma, 4 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno, il WWF ricorda quanto la plastica sia una minaccia, anche per la salute umana e lancia, nell'ambito della campagna Our Future, il documento "Oltre la plastica: il peso nascosto dell'inquinamento", con un'analisi sui rischi legati a questo materiale, non solo per l'ambiente. Dalla sua diffusione su larga scala negli anni '50, la plastica è ovunque: ma degli oltre 9 miliardi di tonnellate prodotti finora, solo una minima parte è stata riciclata, ricorda l'associazione ambientalista. Una produzione che non accenna a diminuire, con più di 410 milioni di tonnellate, prevalentemente da fonti fossili, che ogni anno vengono immessi sul mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata Mondiale dell'Ambiente, il report WWF su plastiche e rischi

