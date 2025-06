Giornata mondiale dell’ambiente | fare rete attraverso l’alleanza educativa a San Giovanni Teatino

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, unisciti a noi per una giornata di studio e sensibilizzazione a San Giovanni Teatino. Il 5 giugno alle 9:30, scuole, istituzioni e associazioni si mobilitano per fare rete e rafforzare l’alleanza educativa a tutela del nostro pianeta. Un’occasione unica per condividere idee, scoprire buone pratiche e impegnarsi insieme per un futuro più verde. Perché solo attraverso la collaborazione si può davvero fare la differenza.

Per la Giornata mondiale dell’ambiente, giovedì 5 giugno alle ore 9,30, nella scuola civica musicale di San Giovanni Teatino l’amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo G. Galilei, la Consulta del Verde, la Protezione Civile e la San Giovanni Servizi promuovono una giornata di studio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giornata mondiale dell’ambiente: fare rete attraverso l’alleanza educativa a San Giovanni Teatino

