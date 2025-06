Giornata mondiale dell’Ambiente e degli Oceani | nel Lazio 8 appuntamenti Plastic free

Dal 5 all’8 giugno, il Lazio si anima con otto eventi plastic free per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani. Un'opportunità unica per cittadini e appassionati di fare la differenza, prendendo parte a iniziative di pulizia e sensibilizzazione ambientale tra spiagge, rivi e parchi. Perché ogni azione conta: insieme possiamo proteggere il nostro pianeta e preservare gli straordinari tesori marini. Continua a leggere e scopri come partecipare!

Roma, 4 giugno 2025 – Sono oltre 100 gli appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali che si terranno da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontar i Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani. Un duplice obiettivo: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro Pianeta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

