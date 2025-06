Giornata Mondiale dell’Ambiente 2025 | Unicef Italia lancia il concorso fotografico per giovani sul cambiamento climatico

In vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’UNICEF Italia lancia un emozionante concorso fotografico dedicato ai giovani. L’obiettivo? Dare voce ai ragazzi sul tema urgente del cambiamento climatico e il suo impatto devastante su bambini e adolescenti. Unisciti a noi nel catturare la realtà di un mondo che sta cambiando, perché ogni scatto può accendere la luce del cambiamento e ispirare una generazione a proteggere il nostro futuro!

In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, l' Unicef sottolinea l'impatto del cambiamento climatico su bambini e adolescenti in Europa. Nel 2023, infatti, almeno 250.000 minori in 43 paesi tra UE e OCSE sono stati sfollati a causa di disastri naturali collegati a eventi climatici estremi. L'aumento delle temperature e le ondate di calore mettono a rischio la salute di milioni di giovani: quasi la metà delle scuole nelle città europee si trova in vere e proprie "isole di calore", con temperature elevate che compromettono il benessere degli studenti. Inoltre, circa il 10% delle scuole è ubicato in zone a rischio inondazioni.