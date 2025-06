Giornata mondiale dell' Ambiente 2025 | l' Onu sollecita azioni contro l' inquinamento da plastica

Il 5 giugno 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'ONU lancia un forte appello contro l'inquinamento da plastica. Questo problema non è solo ambientale, ma colpisce la nostra salute: le microplastiche sono ormai parte di noi. È tempo di agire insieme! Siamo tutti coinvolti in questa battaglia per il nostro pianeta e il nostro futuro. Ogni gesto conta: iniziamo oggi!

L'inquinamento da plastica permea ogni angolo del pianeta, persino nei nostri corpi sotto forma di microplastiche. La Giornata mondiale dell'Ambiente 2025, che dal 1974 si celebra ogni anno il 5 giugno, invita all'azione collettiva. Lo ricorda l'Onu che ha proclamato questa giornata nel 1972 in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente con lo slogan 'Only One Earth' (solo una Terra). La Giornata mondiale dell'Ambiente di quest'anno cade due mesi prima che i paesi si riuniscano a Ginevra per continuare a negoziare un trattato globale per porre fine all'inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata mondiale dell'Ambiente 2025: l'Onu sollecita azioni contro l'inquinamento da plastica

