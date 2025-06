GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 14 giugno 2025

Il 14 giugno 2025, la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue ci ricorda quanto sia fondamentale il gesto della donazione. Quest'anno, sotto il claim "Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite", AVIS Nazionale si unisce all'OMS per celebrare il potere della comunità . In un'epoca in cui la solidarietà è più che mai necessaria, ogni goccia di sangue donata rappresenta non solo un atto altruistico, ma una vera e propria rinascita per chi ne

Questo è lo slogan scelto da AVIS Nazionale per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un messaggio che riprende il claim ufficiale proposto dall’Organizzazione Mondiale della SanitĂ (OMS): “Give blood, give hope: together we save lives” (tradotto: Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite). L’obiettivo dell’OMS è sottolineare il profondo impatto che i donatori di sangue hanno sulle vite di chi ne ha bisogno, promuovendo quattro aspetti fondamentali: Sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle donazioni di sangue e plasma e sul loro ruolo vitale per i pazienti. Incentivare sia i nuovi donatori sia quelli abituali a donare regolarmente, garantendo una fornitura stabile e sufficiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE 14 giugno 2025

Approfondisci con questi articoli

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Segui queste discussioni su X

Giornata Mondiale della Bicicletta: pedalare verso una mobilità sempre più sostenibile -- https://ilmetropolitano.it/2025/06/03/giornata-mondiale-della-bicicletta-pedalare-verso-una-mobilita-sempre-piu-sostenibile/… #ilmetropolitano Tweet live su X

Oggi è la Giornata mondiale della bicicletta! Un simbolo di sostenibilità , inclusione e libertà su due ruote Istituita dall’ONU per promuovere la mobilità attiva. #WorldBicycleDay #Mobilità Sostenibile #Bici Tweet live su X