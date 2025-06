Giornata Mondiale Ambiente | Daikin punta sul futuro con gas innovativi per un riscaldamento sostenibile

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Daikin si fa pioniera nel riscaldamento sostenibile, presentando gas innovativi che riducono l’impatto ambientale. Questo passo non è solo un tributo alla natura, ma un segnale chiaro di come le aziende possano guidare il cambiamento verso un futuro più verde. Scopri come la strategia multi-refrigerante di Daikin rappresenti un modello per l'intero settore!

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, Daikin Italia rinnova il suo impegno con azioni concrete per la tutela del clima, con una strategia chiara e misurabile: ridurre l’impatto ambientale dei refrigeranti impiegati nei propri sistemi. Al centro di questo impegno si colloca la nuova strategia multi-refrigerante di Daikin, sviluppata per offrire soluzioni differenziate e su misura in base alle varie esigenze applicative, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale. Il GWP: un numero che misura l’impatto sul pianeta La multinazionale si sta muovendo in anticipo rispetto al nuovo Regolamento europeo F-Gas (UE 2024573), che impone una graduale riduzione dell’uso di refrigeranti ad alto GWP (Global Warming Potential), ovvero il potenziale di un gas di contribuire al riscaldamento globale rispetto alla CO?. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Giornata Mondiale Ambiente: Daikin punta sul futuro con gas innovativi per un riscaldamento sostenibile

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

Segui queste discussioni su X

Oggi è la Giornata mondiale della bicicletta! Un simbolo di sostenibilità, inclusione e libertà su due ruote Istituita dall’ONU per promuovere la mobilità attiva. #WorldBicycleDay #MobilitàSostenibile #Bici Tweet live su X

Celebrare la Giornata mondiale della bicicletta non è solo un'occasione simbolica, ma un impegno concreto verso una mobilità più sostenibile, una maggiore qualità della vita e una città più vivibile per tutti. Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Giornata mondiale dell'Ambiente 2025: l'Onu sollecita azioni contro l'inquinamento da plastica

msn.com scrive: L'Onu invita a un'azione collettiva contro l'inquinamento da plastica, evidenziando i rischi delle microplastiche per salute e ambiente.

Giornata mondiale dell'Ambiente: l'ONU chiede azioni urgenti contro l'inquinamento da plastica

Segnala msn.com: Antonio Guterres invita a un accordo globale per fermare l'inquinamento da plastica, promuovendo l'economia circolare.

Giornata mondiale dell’Ambiente: finiremo sommersi dalla plastica?

Lo riporta ambienteambienti.com: Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Quest'anno, ci si concentrerà sul tema "Sconfiggere l'inquinamento da plastica" ...