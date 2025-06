Giornata di pioggia sul Torinese diramata l' allerta gialla per alcune zone

Oggi, mercoledì 4 giugno 2025, il Torinese si prepara a un'intensa giornata di pioggia con allerta gialla diramata per temporali. In un periodo in cui i cambiamenti climatici rendono le condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili, è fondamentale prestare attenzione. Preparati a possibili allagamenti e fenomeni estremi. La natura ci ricorda che la prudenza è d'obbligo: non sottovalutare il potere degli eventi atmosferici!

Per la giornata di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per temporali sui settori alpini e di pianura a nord del Po, dove potranno verificarsi locali allagamenti, cadute di alberi, fulminazioni, grandinate e isolati fenomeni di versante. Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Giornata di pioggia sul Torinese, diramata l'allerta gialla per alcune zone

Argomenti simili trattati di recente

Outlook temporali di ZenaStormChaser per la giornata di domani. Livello 3 nel verbano/alto varesotto e alto comasco per accumuli di pioggia importanti fino ai 180 mm. Livello 2 su Vercellese e Novarese per la formazione di una possibile supercella. Tweet live su X

?Gli accumuli di pioggia previsti tra Mercoledì e Giovedì tra alta Lombardia e Piemonte. ICON-2I indica accumuli fino a 170 mm. AROME vede accumuli tra i 100 e i 300 mm di pioggia nel Novarese, VCO e Varesotto. Tweet live su X

Ancora una giornata di pioggia al Centro-Nord: in Veneto e Piemonte si contano i danni. Allerta gialla della #ProtezioneCivile in dodici regioni, da domani torna il sole. #Tg1 Valeria Cucchiaroni Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Giornata di piogge, allerta gialla dell'Arpa. Nubifragio all'alba su Torino

Si legge su rainews.it: Possibili criticità nel Piemonte sud-occidentale. Grandine nel Pinerolese. Previsti forti temporali tra Canavese e Cuneese. Migliora in serata ...

Maltempo in Piemonte: oltre 100 mm di pioggia, esondazioni nel Torinese

Lo riporta la7.it: Forte ondata di maltempo nel Torinese: esondati rii e fossi a Bricherasio, Frossasco e Roletto. A Pinerolo oltre 100 mm di pioggia in poche ore.

Nubifragio all'alba su Torino, in Piemonte forti piogge e allerta gialla dell'Arpa

Scrive msn.com: Giornata di forti ... dimensioni sulle pianure del Torinese (specie sul Pinerolese), con i nuclei temporaleschi in risalita verso nord-est. Sono previste piogge a tratti molto intense tra la ...