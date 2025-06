Giornata della prevenzione a Osoppo

Prevenire è meglio che curare: il 6 e 7 giugno ad Osoppo, la salute sarà protagonista! Un'importante conferenza tenuta dalla dottoressa Fedra Kuris ci guiderà nella comprensione dell'ictus cerebrale, un tema sempre più attuale. Saper riconoscere i segnali e adottare stili di vita sani può davvero fare la differenza. Non perdere l’occasione di informarti e proteggere te stesso e chi ami! La prevenzione inizia da qui.

Venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20.30 presso il Comune di Osoppo in Piazza Napoleone I, n. 6 la dottoressa Fedra Kuris, neurologo, terrà la conferenza Ictus cerebrale: conoscerlo per prevenirlo. Sabato 7 giugno 2025 a partire dalle 8.20 presso il Comune di Osoppo in Piazza Napoleone I, n. 6

