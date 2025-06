Gioco erotico finisce male | 40enne in rianimazione dopo una notte di bondage estremo a Sulmona

Una serata di passione e sperimentazione si trasforma in un incubo per un 40enne di Sulmona, finendo in rianimazione ad Avezzano a causa di complicazioni durante un gioco erotico estremo. La vicenda mette in evidenza i rischi nascosti dietro pratiche intense e sottolinea l'importanza della sicurezza. Continua a leggere...

Un gioco erotico finito male ha portato un 40enne di Sulmona (L'Aquila) in rianimazione ad Avezzano dopo una notte di bondage con la compagna. L’uomo ha riportato problemi circolatori e respiratori. Ora è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con questi articoli

Meredith, il presunto gioco erotico, Amanda. Raffaele Sollecito: "Così ho vissuto l'arresto" - L'arresto di Raffaele Sollecito, accusato dell'omicidio di Meredith Kercher, ha segnato una pagina drammatica nella cronaca italiana.

Segui queste discussioni su X

Concorso Letterario Writer Officina: ho in gioco Tacco 12 (cap. 6-7), in cui il protagonista, stanco delle avventure, cede all’ossessione per una donna misteriosa. Attualmente in 10a. Vota con mail valida qua: https://writerofficina.com/m_racconto.asp?cod=3445 Tweet live su X

OPEN DAY 2025: Il Calcio Padova ti aspetta! il Calcio Padova ti apre le porte per dei pomeriggi di divertimento e gioco! Ecco le date e le modalità di iscrizione per le tre date allo Stadio Appiani: https://padovacalcio.it/open-day-2025-calciopadova/… Tweet live su X

Uccisa per un gioco erotico finito male