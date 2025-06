Giochi filler protagonisti nel nuovo appuntamento di Ludo Culture

Scopri il mondo dei giochi “filler” venerdì 6 giugno alla Sala della Musica di San Giovanni Valdarno! Un evento imperdibile per gli appassionati, che segna un trend crescente: il gioco come strumento di socializzazione e apprendimento. L’appuntamento di Ludo Culture non è solo divertimento, ma un'occasione per esplorare la cultura ludica in modo innovativo. Preparati a giocare e a lasciarti sorprendere!

Arezzo, 4 giugno 2025 – Venerdì 6 giugno alle 21 alla Sala della Musica di San Giovanni Valdarno in programma la terza iniziativa di “Ludo-Cultura – Il Gioco diventa Cultura, la Cultura diventa Gioco” Dopo il successo delle prime due serate, torna venerdì 6 giugno alle 21 alla Sala della Musica “G.Fineschi” di San Giovanni Valdarno il terzo appuntamento di “Ludo-Cultura – Il Gioco diventa Cultura, la Cultura diventa Gioco”, il progetto ideato dall'associazione ValDungeon in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giochi “filler” protagonisti nel nuovo appuntamento di Ludo Culture

Su questo argomento da altre fonti

I giochi PS5 del 2025 sono protagonisti del trailer sul nuovo anno della console Sony

Lo riporta multiplayer.it: Sony ha pubblicato un nuovo trailer celebrativo su PS5, in questo caso incentrato sui giochi previsti arrivare nel corso del 2025 sulla console, almeno per quanto riguarda quelli già annunciati.

Fabriano di nuovo protagonista con l’edizione 33 della Fabcon, i giochi di ruolo quest'anno sono dedicati ai “Mostri”

corriereadriatico.it scrive: FABRIANO - Fabriano torna al centro del mondo dei giochi di ruolo. Dal 24 al 27 agosto l’edizione ... corso degli anni ha sempre saputo trovare stimoli e spunti per avvicinare nuove generazioni di ...