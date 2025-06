Gino Cecchettin la forza di un padre

Oggi al cinema Apollo, l'arte si fa voce contro la violenza. Con Gino Cecchettin, presidente della Fondazione ‘Giulia Cecchettin’, il dibattito "Il rumore dell’arte contro la violenza" ci ricorda quanto sia fondamentale educare e creare per cambiare. La presentazione del libro ‘Cara Giulia’ non è solo un tributo, ma un invito a riflettere su come la creatività possa trasformare il dolore in speranza. Un incontro da non perdere!

‘Il rumore dell’arte contro la violenza: educare, creare, cambiare’. È il titolo dell’appuntamento in programma oggi a partire dalle 9 al cinema Apollo, organizzato dall’istituto Copernico-Carpeggiani. L’incontro avrà come ospiti Gino Cecchettin, presidente della Fondazione ‘Giulia Cecchettin’, che presenterà il libro ‘Cara Giulia’ dedicato alla figlia assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, e la giornalista di Radio 24-Il Sole 24ore, Livia Zancaner, che presenterà il libro ‘In trappola’. L’occasione sarà un momento di riflessione e di confronto sul tema del femminicidio, che vedrà convolti oltre 500 alunni dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gino Cecchettin, la forza di un padre

