Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli arrembante agli Europei | dopo due argenti si sogna in grande

Sofia Raffaeli è pronta a brillare agli Europei di ginnastica ritmica, con l’ambizione di conquistare il podio dopo due argenti. La giovane promessa italiana, che fa già sognare, ha un’occasione unica per mettersi in mostra in vista delle Olimpiadi. Con il concorso generale individuale in arrivo, gli occhi di tutti sono puntati su di lei. Sarà il suo momento? Scopritelo insieme a noi!

Sofia Raffaeli si presenta con grandi ambizioni agli Europei 2025 di ginnastica ritmica: farà il proprio esordio giovedì 5 giugno, le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni, sabato si gareggerà nel concorso generale individuale (unica prova prevista anche alle Olimpiadi) e domenica si concluderà con le finali di specialità. La fuoriclasse marchigiana spera di migliorare la medaglia d’argento all-around conquistata nelle ultime due edizioni e inseguirà quel titolo che le manca, dopo essersi già laureata Campionessa del Mondo sul giro completo. La 21enne si è resa protagonista di una stagione degna di nota, culminata con il successo in una tappa di Coppa del Mondo e alla European Cup sempre a Baku. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli arrembante agli Europei: dopo due argenti si sogna in grande

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d'Italia.

Tutto quello che c'è da sapere sugli Europei 2025 di ginnastica ritmica a Tallin Una piccola guida consultare e in continuo aggiornamento per non perdere nemmeno un momento della competizione

WALKING ON SUNSHINE Dopo aver illuminato Parigi con il bronzo nel concorso generale a squadre di ginnastica ritmica… Laura Paris splende anche a Como!

Sofia Raffaeli pronta per i Campionati Europei di ginnastica ritmica a Tallinn

La campionessa di Fabriano, Sofia Raffaeli, si prepara per i Campionati Europei a Tallinn dopo i successi in Coppa del Mondo.

Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 4 giugno, tv, streaming, italiane in gara

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI Mercoledì 4 giugno 11.00-12.50 Qualificazioni per gruppi juniores, gruppo A 12.50-14.30 Qualificazioni

Ginnastica ritmica, le convocate dell'Italia per gli Europei: Sofia Raffaeli per brillare, le Farfalle rilanciano

Andrea Facci, Presidente della Federginnastica e Direttore Tecnico ad interim, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2025 di ginnastica ritmica