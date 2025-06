Ginnastica ritmica l’Italia strabilia agli Europei | le juniores vincono con i cerchi bronzo all-around

ginnastica ritmica, portando a casa un emozionante bronzo all-around con i cerchi. Le giovani talentuose juniores italiane hanno dimostrato che il futuro di questa disciplina è più brillante che mai, facendo sventolare alto il nome dell’Italia agli Europei 2025 di Tallinn. Il progetto di Settimo Torinese ha prontamente fatto centro nella scena internazionale, lasciando tutti senza fiato e promettendo ancora grandi successi.

L’Italia ha strabiliato nella giornata che ha aperto gli Europei 2025 di ginnastica ritmica, conquistando due splendide medaglie con la squadra juniores, capace di mostrare tutto il proprio valore sulla pedana di Tallinn (Estonia) e presentandosi così al mondo in maniera smagliante. Il progetto di Settimo Torinese ha prontamente fatto centro nella rassegna continentale, evidenziando per l’ennesima volta la bontà del movimento tricolore. Le azzurre si sono distinte nel concorso generale, salendo sul terzo gradino del podio ed eguagliando il miglior risultato della storia del Bel Paese (risalente al 2019: Flavia Cassano (Ginnastica Ritmica Iris), Elisa Maria Comignani (Armonia d’Abruzzo Chieti), Chiara Cortese (Eurogymnica Torino), Virginia Galeazzi (Aurora Fano), Ginevra Pascarella (Ritmica Piemonte) ed Elisabetta Valdifiori (Cervia Ginnastica e Sport) hanno totalizzato 47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, l’Italia strabilia agli Europei: le juniores vincono con i cerchi, bronzo all-around

Argomenti simili trattati di recente

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d’Italia.

Segui queste discussioni su X

WALKING ON SUNSHINE Dopo aver illuminato Parigi con il bronzo nel concorso generale a squadre di ginnastica ritmica… Laura Paris splende anche a Como! Meravigliosa #ItaliaTeam @Federginnastica Tweet live su X

Il grande spettacolo della ginnastica ritmica torna a Torino! Il 17 maggio al Pala Gianni Asti la #FinalSix con Raffaeli, Varfolomeev e le Farfalle Azzurre Un evento da non perdere http://comune.torino.it/eventi/calendario/final-six-2025/… Tweet live su X