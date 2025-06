Ginnastica ritmica la novità Tara Dragas può stupire agli Europei 2025

La ginnastica ritmica italiana si prepara a brillare ancora di più con Tara Dragas, la giovane promessa che ha già conquistato il podio nella finale al nastro della Coppa del Mondo. Con gli Europei del 2025 all’orizzonte, l’emergere di questa stella rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un segnale di rinascita per l'intero movimento sportivo nazionale, pronto a scrivere nuovi capitoli di gloria.

Nella domenica di Pasqua l’Italia aveva scoperto una nuova stella nell’universo della ginnastica ritmica: Tara Dragas aveva conquistato il terzo gradino del podio nella finale di specialità al nastro in chiusura della seconda tappa della Coppa del Mondo. Un risultato davvero notevole per l’azzurra, che in quell’occasione ha raggiunto il risultato più importante della propria carriera, come una splendida sorpresa nell’uovo scartato sulla pedana di Baku (Azerbaijan). Nata il 17 febbraio 2007 a San Daniele del Friuli, la 18enne friulana è cresciuta nell’ASU di Udine sotto la guida della mamma Spela Alenka Mohar Dragas, slovena che ha acquisito la cittadinanza italiana da una quindicina di anni e che nel recente passato era la tecnica di Alexandra Agiurgiuculese, portata fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla conquista di tre medaglie iridate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, la novità Tara Dragas può stupire agli Europei 2025

Ginnastica ritmica, sfida totale per lo scudetto: Raffaeli sfida Varfolomeev e Dragas, Fabriano per la nona sinfonia - Sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà la Final Six di ginnastica ritmica, un emozionante evento che decreterà le nuove Campionesse d'Italia.

