Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari 4 giugno tv streaming italiane in gara

Oggi è il grande giorno per la ginnastica ritmica! Gli Europei del 2025 si accendono con le qualificazioni juniores, un’occasione imperdibile per scoprire i talenti del futuro. L'Italia scenderà in campo alle 12.50 e gli appassionati potranno gustarsi le emozioni in diretta. Non perdere l’occasione di seguire questo spettacolo che celebra la grazia e la determinazione delle giovani atlete: il futuro della ginnastica è qui!

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI. Mercoledì 4 giugno 11.00-12.50 Qualificazioni per gruppi juniores, gruppo A 12.50-14.30 Qualificazioni per gruppi juniores, gruppo B (con ITALIA ) 17.55-18.35 Finale per gruppi juniores, cinque cerchi 18.40-19.20 Finale per gruppi juniores, cinque clavette PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING. Diretta tv: non prevista. Diretta streaming: Gym Tv Online, a pagamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 4 giugno, tv, streaming, italiane in gara

