Gilded age stagione 3 | guarda il trailer ufficiale

Preparati a immergerti nuovamente nell’affascinante mondo della Gilded Age con la stagione 3 di The Gilded Age! Con il suo cast stellare e trame avvincenti, questa serie in costume ti porta nel cuore delle dinamiche sociali ed economiche dell’America di fine Ottocento. Scopri il trailer ufficiale e lasciati conquistare da un’epoca di grandi trasformazioni, intrighi e lusso senza tempo. La storia continua—non perdere l’appuntamento con il passato!

La rinomata serie drammatica in costume, The Gilded Age, torna con nuovi episodi che approfondiscono le dinamiche sociali ed economiche dell’America di fine Ottocento. Creata da Julian Fellowes, noto per aver scritto e prodotto successi come Downton Abbey, questa produzione si distingue per la sua capacità di ritrarre i profondi cambiamenti di un’epoca caratterizzata da grandi ambizioni e sacrifici. La terza stagione, composta da otto episodi, sarà disponibile esclusivamente su Sky e in streaming su NOW a partire dal 23 giugno, in simultanea con gli Stati Uniti. contesto storico e temi principali della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it