Gigio | Momenti difficili ma ora sento l' appoggio degli italiani Mercato? Prima scelta Parigi

Gigio Donnarumma, il portiere della Nazionale, sta attraversando un periodo delicato, ma grazie al sostegno degli italiani si sente rinvigorito. In vista della sfida cruciale contro la Norvegia, sottolinea come la squadra, anche in emergenza, sia pronta a lottare. Questo spirito di unità e resilienza riflette un trend crescente nel calcio: il legame tra sportivi e tifosi è più forte che mai. Sarà una battaglia da vivere con il cuore!

Il portiere azzurro nella conferenza a due giorni dalla sfida contro la Norvegia per le qualificazioni Mondiali: "Siamo pronti anche se un po' in emergenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigio: "Momenti difficili, ma ora sento l'appoggio degli italiani. Mercato? Prima scelta Parigi"

