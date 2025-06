Gigi D’Alessio nuovi concerti a Napoli | si aggiungono due date a settembre

Gigi D’Alessio fa il bis a Napoli! Con l'aggiunta di due nuove date il 26 e 27 settembre, il suo tour “Gigi Stadi 2025” risponde all'amore incondizionato dei fan. Un evento che non solo celebra la musica, ma anche un ritorno ai grandi concerti post-pandemia, dove la magia dal vivo riaccende le emozioni. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica nella cornice di piazza del Plebiscito!

NAPOLI, 4 GIUGNO 2025 – Gigi D’Alessio ha annunciato dal palco dello Stadio Diego Armando Maradona, gremito in ogni ordine di posto, l’aggiunta di due nuove date del suo tour “Gigi Stadi 2025” a Napoli. I concerti si terranno il 26 e 27 settembre in piazza del Plebiscito, in aggiunta a quelli già previsti il 19, 20 e 21 dello stesso mese. Dopo aver registrato oltre 100mila spettatori in occasione del doppio evento del 2 e 3 giugno allo stadio Maradona, l’artista partenopeo consolida il legame con la città. Con le nuove date, raggiunge il traguardo di 20 concerti in soli quattro anni nella storica piazza del capoluogo campano. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Gigi D’Alessio, nuovi concerti a Napoli: si aggiungono due date a settembre

